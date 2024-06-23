شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب اليوم تحسباً لخوض مباراة القمة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته مساء اليوم بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بقرار من البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، عقب الفوز على فاركو بالمباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى.

ويخوض الزمالك التدريبات رغم تمسك الإدارة البيضاء بعدم خوض أي مباراة من الدور الثانى بالدورى إلا بعد تنفيذ مطالبه من جانب رابطة الأندية.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الاهلى في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى، في اللقاء الذى يقام بعد غدٍ الثلاثاء.

ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسة طارئة اليوم، الأحد، لمناقشة أزمة خوض مباراة القمة، المقرر لها الثلاثاء أمام الأهلى فى الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الموقف النهائي للزمالك بشأن خوض المباراة من عدمه، في ظل تمسك الأبيض بعدم خوض أي مباراة بالدور الثانى من الدورى، إلا بعد خوض المباريات المؤجلة من الدور الأول بالبطولة.

