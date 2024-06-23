رسميا.. الإسباني مونييز حكما لمباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم إسباني، بقيادة أليخاندرو مونييز رويز، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويعاون مونييز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه.

وفي المقابل، ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، أعلن في بيان رسمي، عدم خوض أي مباراة، عقب لقاء فاركو الماضي في بطولة الدوري المصري الممتاز، سوى بعد خوض المنافس المباريات المؤجلة، وهو ما ترفضه لجنة الأندية حتى الآن.

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