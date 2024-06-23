حسين السيد لـ "الخليج 365": كلام نهائي لن نخوض مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

أكد حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة، في تصريح خاص أن النادي الأبيض لن يخوض مواجهة الأهلي، والمجلس متمسك بكامل قراراته.

ووفقا لجدول مباريات الدوري، يلتقي الأهلي نظيره الزمالك، بعد غدا الثلاثاء، في الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ولكن نادي الزمالك يرفض خوض المباراة.

وقال حسين السيد في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "موقفنا ثابت ولن نخوض مباراة الأهلي، وباقي المباريات سوى بعد انتهاء الفريق المنافس من مبارياته المؤجلة".

أكمل: "أصدرنا بيان وضحنا فيه مطالبنا، وهذه حقوقنا ولن نتنازل عنها، ولن نفرط في أي شيء يخص نادي الزمالك، وننتظر العدالة من رابطة الأندية واتحاد الكرة".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب.

اقرأ أيضا:

"لازم تتحركوا دلوقتي".. شوبير يكشف مفاجأة بشأن حرمان الزمالك من المشاركة الأفريقية

"20 سنة مبيكسبش الأهلي".. سيد عبدالحفيظ يعلق على انسحاب الزمالك: عاوزين إيه؟