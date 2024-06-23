كوبا أمريكا 2024.. موعد مباراة البرازيل ضد كوستاريكا والقنوات الناقلة

يقدم موقع “كورة 365″، موعد مباراة البرازيل ضد كوستاريكا، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024.

أوقعت القرعة منتخب “راقصي السامبا” في المجموعة الرابعة من كوبا أمريكا 2024 رفقة منتخبات كولومبيا، باراجواي، كوستاريكا.

موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا؟

ومن المقرر أن تقام مباراة البرازيل وكوستاريكا على ملعب «سوفي ستاديوم»، يوم الثلاثاء 25 يونيو، وذلك في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وسيتم بث مباريات بطولة كوبا أمريكا 2024، عبر القناة الرسمية للبطولة على موقع “يوتيوب”، وعبر الأقمار الصناعية الأوروبية، ومنها قنوات ” TV Publica HD”، و Sport TV2 Portugal، و Premier Sports 1 HD.