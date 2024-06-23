يورو 2024.. سويسرا تفاجئ ألمانيا بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأ منتخب سويسرا نظيره ألمانيا بهدف مبكر على عكس سير اللقاء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليا على استاد دوتش بانك بارك في ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 بألمانيا.

سجل هدف منتخب سويسرا اللاعب دان ندوي في الدقيقة 28، من أول هجمة للاعبي سويسرا على مرمى منتخب ألمانيا.

وكان الحكم قد ألغى هدفا لمنتخب ألمانيا جاء من تسديدة قوية من خارج المنطقة، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو بداعي خطأ على جمال موسيالا ضد مدافع سويسرا، قبل تسديدة الهدف مباشرة.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى ببطولة أمم أوروبا يورو 2024 رفقة كلا من، سويسرا اسكتلندا المجر.

وضمن منتخب ألمانيا الصعود إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا، بعد تحقيقه الفوز في أول مباراتين، على حساب اسكتلندا والمجر، لكنه لم يضمن الصدارة، حيث تتصدر سويسرا حاليا المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة عن ألمانيا.

يذكر أن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعات يورو 2024 الست، تتأهل إلى الدور المقبل.

ويحفل تاريخ مواجهات المنتخبين معاً بالعديد من المواجهات، حيث تواجها المنتخبين معاً في 53 مباراة من قبل، تمكن خلالهم المنتخب الألماني، من تحقيق الفوز في 36 مباراة، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات فقط، وحضر التعادل بين المنتخبين في 8 لقاءات.

سجل لاعبو منتخب ألمانيا 142 هدفاً في مرمى منتخب سويسرا، فيما تلقت شباكهم 69 هدفاً.

تشكيل ألمانيا أمام سويسرا

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: جوشوا كيميتش، أنطونيو روديجير، جوناثان تاه، ماكسيميليان ميتلشتيت

الوسط: توني كروس، إلكاي جوندوجان، روبرت أندريش

الهجوم: جمال موسيالا، كاي هافيرتز، فلوريان فيرتز

دكة بدلاء ألمانيا : بومان، تير شتيجن، راوم، جروس، فولكروج، فيهريش، مولر، بيير، شلوتربيك، أنتون، ساني، هينريش، كوخ، تشان وأونديف.

تشكيل سويسرا أمام ألمانيا

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: فابيان شار، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز

الوسط: سيلفان فيدمير، جرانيت تشاكا، ريمو فريلير، مايكل أيبشير

الهجوم: فابيان ريدر، دان ندوي، بريل إيمبولو

دكة بدلاء سويسرا: كوبيل، مفوجو، ستيرجيو، إيلفيدي، زكريا، أوكافور، ستيفن، زوبير، زيسيجر، سيرو، فارجاس، دواه، شاكيري، جاشاري وأمدوني.