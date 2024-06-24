شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يحرس مرمى الزمالك فى المباريات المقبلة لحين العفو عن عواد والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، الاعتماد على محمد صبحى حارس مرمى الفريق بشكل أساسى في المباريات المقبلة التي سيخوضها الأبيض.

وجاء قرار جوميز لحين العفو عن محمد عواد حارس الفريق، والذى خضع للتحقيق فى مقر النادى أمس الأول لما بدر منه مع زميله بالفريق حسام عبد المجيد فى مباراة الفريق أمام المصرى.

ويتم الاعتماد على صبحى في المباريات، خاصة أن الزمالك استقر على استبعاد عواد من المشاركة فى المباريات الرسمية لحين الإعلان عن العقوبة التي سيتم توقيعها عليه نهاية الاسبوع الجارى، وفقا لنتيجة التحقيقات التي خضع لها.

واستقر مسئولو الزمالك على إرجاء الإعلان عن نتيجة التحقيق الذى خضع له محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على خلفية الأزمة التي نشبت بينه وحسام عبد المجيد فى مباراة المصرى الأخيرة والمؤجلة بالجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى، لنهاية الأسبوع الجارى.

وتقرر أن ينتظم محمد عواد فى التدريبات الجماعية للزمالك، دون أن يخوض أي مباراة رسمية لحين صدور القرار النهائي للعقوبة المقرر توقيعها عليه، ومن المقرر الإعلان عن عقوبة عواد نهاية الأسبوع الجارى.

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك قرر خصم 25% من المستحقات المالية لمحمد عواد حارس مرمى الفريق، على خلفية مشادته مع زميله حسام عبد المجيد خلال مباراة المصرى البورسعيدى والتي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف.

كان محمد عواد قد دخل في مشادة عنيفة مع زميله حسام عبد المجيد بعد الهدف الثانى للمصرى، ونهره بشدة على مرأى ومسمع من الجميع.

