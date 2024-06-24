شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج يحافظ على الصدارة بعد انتهاء الموسم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر يونيو الجاري، والأخير بعد انتهاء موسم الاسكواش 2023-2024، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ57 على التوالى ورقم 215 فى تاريخه.

وتراجع البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي للمركز الثالث بوصافة التصنيف العالمي للاسكواش.

وتقدم النيوزيلندي بول كول إلى المركز الثاني، كما تقدم طارق مؤمن إلى المركز السابع متفوقاً على الإنجليزي محمد الشوربجي.



تصنيف الرجال

1ـ علي فرج

2ـ النيوزيلندي بول كول

3ـ مصطفى عسل

4ـ البيروفي دييجو إلياس

5ـ مازن هشام

6ـ كريم عبد الجواد

7ـ طارق مؤمن

8ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

9ـ الويلزي جويل مكين

10- الإنجليزي مروان الشوربجي.