تطورات انتقال كاسيميرو إلى الدوري السعودي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن تطورات انتقال البرازيلي كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى الدوري السعودي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أخر تطورات مفاوضات انتقال كاسيميرو، إلى الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وارتبط اسم الدولي البرازيلي بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، خلال هذا الصيف، حيث يعد نادي النصر الأقرب لضمه.

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وأكد رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “إكس”: “كاسيميرو لديه الرغبة في الانتقال إلى الدوري السعودي، لكن بشروطه الخاصة فيما يتعلق بمدة العقد والقيمة المالية”.

وأضاف: “في حال استمرار الوضع كما هو سيستمر كاسيميرو في مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل”.

الجدير بالذكر أن كاسيميرو راتبًا مرتفعًا للغاية، يُعد أحد أعلى الرواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز، و يرى بعض النقاد أنه لا يستحق هذا الراتب المرتفع بناءً على أدائه.