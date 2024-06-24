بالصور.. المشجعة الكرواتية تدعم بلدها ضد إيطاليا في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - حضرت المشجعة الكرواتية المثيرة للجدل، إيفانا نول، إلى ملعب مباراة كرواتيا وإيطاليا المقرر لها اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساء.

ونشرت إيفانا صور لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام" بقميص منتخب كرواتيا أثناء تواجدها في مدرجات المباراة، وعلقت: "نحن جاهزين".

وعرفت إيفانا نول بلقب "المشجعة الكرواتية" بعد شهرتها الكبيرة في كأس العالم قطر 2022 ووصل عدد متابعيها على منصة "إنستجرام" إلى 3 مليون متابع.

ويلاقي منتخب كرواتيا نظيره إيطاليا ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخير من دور المجموعات ليورو 2024.

https://www.instagram.com/p/C8mw4sSopwa/?igsh=MWJud3Y0ZjJucTB1ZQ%3D%3D

اقرأ أيضًا:

من نصف الملعب.. لاعب فاركو يسجل هدفا رائعا في مرمى الاتحاد السكندري (فيديو)

37 سنة أسطورة.. رحلة ميسي من "الضياع" إلى العالمية