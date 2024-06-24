يورو2024..إسبانيا تتقدم على ألبانيا بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهي الشوط الأول من لقاء ألبانيا وإسبانيا بتقدم الماتادور بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب مركور شبيل أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

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وسجل هدف التقدم لمنتخب إسبانيا فيران توريس في الدقيقة 13 من بداية أحداث الشوط الأول للمباراة.

وخاض الماتادور المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: جريمالدو - لابورت - فيفيان - نافاس

الوسط: ميرينو - أولمو - زوبيميندي

الهجوم: أويارزابال - خوسيلو - توريس

فيما جاء تشكيل ألبانيا كالآتي:

حراسة المرمى: ستراكوشا

الدفاع: ميتاج - إيتي - ديميستي - باليو

الوسط: أصلاني - لاسي - رمضاني

الهجوم: بايرامي - ماناي - أساني