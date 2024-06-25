فوز الأهلي على الزمالك 2-0 بدون مواجهة في قمة الدوري المصري الملغية



أعلن نادي الزمالك عدم مواجهته للأهلي في مباراة قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم المقررة اليوم الثلاثاء لما وصفه بأنه "غياب مبدأ تكافؤ الفرص"، بينما أعلن حامل اللقب أن رابطة الأندية المحترفة للعبة أخبرته باحتساب نتيجة اللقاء لصالحه.



وقال الزمالك في بيان الاثنين إن "ظروفا قهرية" تمنع النادي من لعب "مباراة الدوري المقرر إقامتها غدا، نظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".



وفي المقابل، قال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت إنه تلقى خطابا من رابطة الأندية المحترفة "يفيد بعدم إقامة اللقاء". وأضاف أن الرابطة اعتبرت أن الأهلي "فائزا بالمباراة بنتيجة 2-صفر".



وكان الزمالك قد أكد من قبل أنه "لن يشارك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقا للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية".



كما طالب الزمالك بانتداب "لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد".



ويحتل الزمالك المركز العاشر في الدوري برصيد 34 نقطة من 20 مباراة.



ولدى الأهلي، بطل مصر وأفريقيا، 42 نقطة من 18 مباراة متأخرا بفارق 20 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي خاض 7 مباريات أكثر.



وقد يتقلص الفارق إلى 17 نقطة مع بيراميدز باحتساب الأهلي فائزا في مواجهة منافسه التقليدي.



(رويترز)

