شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم الحكام الإسبانى يغادر القاهرة غدا بعد إلغاء قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر طاقم الحكام الإسبانى القاهرة غدا الأربعاء، عائدا إلى بلاده عقب إلغاء مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى المصرى التي كان مقررا لها اليوم الثلاثاء.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام سيحصلون على مستحقاتهم كاملة، وسيغادرون القاهرة غدا في نفس مواعيد الحجز المحددة لهم.

ويتكون طاقم الحكام الإسباني من حكم الساحة الدولي أليخاندرو مونييز رويز، ويعاونه الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه.

ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.