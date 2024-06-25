بعد الانسحاب من مباراة الأهلي.. رابطة الأندية تعلن عن عقوبات الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن عقوبات نادي الزمالك، بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها اليوم الثلاثاء ببطولة الدوري المصري.

وكان من المفترض أن تقام مواجهة الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من المسابقة المحلية.

ومساء أمس الإثنين، أعلن الزمالك انسحابه من خوض مباراة الغد أمام الأهلي بسبب عدم تنفيذ مطالبه، أبرزها خوض المباريات المؤجلة من الدور الأول للمسابقة.

وذكرت وسائل إعلامية أن رابطة الأندية المصرية أخطرت اتحاد الكرة رسميًا بأنه تم إلغاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد اعتذار القلعة البيضاء عن عدم خوض اللقاء.

وفيما يلي بيان رابطة الأندية المصرية:

يسرنا أن نهدي السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسيادتكم أرق التحيات وأطيب الأمنيات، آملين لكم كل التوفيق.

إيماء إلى كتابكم الوارد إلينا برقم ۱۷۰۷ بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٤م بشأن الإعلان عن عدم لعب مباراتكم مع النادي الاهلى والتي كان مقرر أقامتها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٥م على استاد القاهرة الساعة السابعة مساءً.

نحيط سيادتكم بأن قرار ناديكم يعتبر حاله من حالات الانسحاب المذكورة في المادة (٥٠) من لائحة رابطة الأندية والخاصة بحالات الانسحاب.

وبناء على ذلك قررت إدارة المسابقات تطبيق المادة (٥١) الخاصة بالجزاءات المترتبة على حالة الانسحاب في هذه المباراة كالاتي :-

1- توقيع الغرامة المالية التي يحددها مجلس إدارة الرابطة.

2- اعتبار ناديكم مهزوم في المباراة (۰/۲)

3- خصم ثلاث نقاط من رصيد ناديكم بخلاف المباراة التي يعتبر فيها ناديكم مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

4- معاقبة كل من له صله بقرار الانسحاب.