أزمة تحكيمية.. المقاولون يحتج ويطلب إعادة مباراته أمام بيراميدز في الدوري

أصدر نادي المقاولون العرب، بيانًا رسميًا، أكد خلاله احتجاجه على التحكيم خلال مباراته أمام بيراميدز في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث طالب بإعادتها.

وكان المقاولون العرب قد التقى نظيره بيراميدز، في إطار منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء أول أمس الأحد.

وأوضح نادي المقاولون العرب أنه تقدم باحتجاج رسمي بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة، على حد وصفه.

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وأكد المقاولون في بيانه أن محمد الحنفي حكم المباراة فشل في اختبار اللياقة البدنية مرتين في بداية الموسم وفي منتصف الموسم، وهو ما يخالف لائحة الحكام في اتحاد الكرة التي لا تسمح بإجراءه مرة ثالثة.

وهو ما يقضي باستبعاده من إدارة المباريات حتى نهاية الموسم، وفقاً للوائح “مادة ٤٣ بند ١ و٢، مادة ٥٢ بند رقم ٤”، والتي تنص على خضوع الحكم لاختبار اللياقة البدنية المعتمد من فيفا ( الوارنر تيست ) بشرط الزامي.

وأشار ذئاب الجبل في بيانه أن حكم مباراته مع بيراميدز لم يوفق في الاختبار مرتين وظل ممنوع من إدارة المباريات موسم كامل وآخر مباراة أدارها كانت في الموسم الماضي، وهو ما استوجب وفقًا للوائح استمرار استبعاده حتى نهاية الموسم الحالي.

وتابع: “كان رئيس لجنة الحكام البرتغالي بيريرا سبق وأعلن أن الحكم محمد الحنفي مستمر لنهاية الموسم حكم فيديو فقط ، لكن فوجئنا جميعا بتعيينه لإدارة لقاء المقاولون وبيراميدز وهو ما يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب إعادة المباراة، وأن آخر مباراة أدارها الحكم محمد الحنفي كحكم ساحة كانت الأهلي والبنك الأهلي يوم 29 يونيو 2023 وتم استبعاده”.

ووجه نادي المقاولون العرب طلبًا إلى لجنة الحكام واتحاد الكرة ورابطة الأندية بضرورة سرعة الرد على الخطاب الذي وصف نتيجة المباراة فيه بالباطلة وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف: “تنص المادة 43 بشأن الإيقاف عن النشاط الحكم من جميع الفئات الذي ، لا يؤدى الاختبار التحريري أو البدني في أول مرة أو يقدم ، حتى وقت بدء الاختبار ، شهادة طبية ، يتم استبعاده من مجموع الحكام المتاحين للتعيين طالما بقي الوضع، والحكم الذي لم يكمل بنجاح الاختبار التحريري أو البدني في المرة الأولى أو في الإعادة الثانية ، يتم استبعاده من مجموع الحكام المتاحين للتعيين ، باعتبار انه قد فشل في الاختبار”.

واختتم: “كما تنص المادة 52 الاختبار البدني – أحكام عامة على الحكم في الاختبار الأول الذي لا يؤدى الاختبار أو يقدم ، بحلول وقت بدء الاختبار ، شهادة طبية ، يتم استبعاده من مجموع الحكام المتاحين للتعيين طالما استمر الوضع”.