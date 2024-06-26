شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب من النقاز سداد غرامة الـ 160 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

كثف مسئولو نادى الزمالك تواصلهم مع حمدى النقاز لاعب الفريق السابق، والاسماعيلى الحالي ، لسداد قيمة الغرامة الموقعة عليه والتي تقدر بـ 160 ألف دولار .

وجاءت قيمة الغرامة على حمدى النقاز بواقع 110 الف دولار عن قيمة القسط الأخيرة في التسوية التي كان أبرمها اللاعب مع الزمالك و50 ألف دولار غرامة تأخير اللاعب في السداد.

وكان الزمالك تلقى إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا'، بأحقية النادي في الحصول على 160 ألف دولار من التونسي حمدي النقاز لاعب الإسماعيلي الحالي والزمالك السابق.

في المقابل تلقى النادى الاسماعيلى، خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" يفيد بإيقاف التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق، لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب تأخيره في سداد مستحقات نادى الزمالك حتى الآن، والتي على أثرها غاب اللاعب عن قائمة الدراويش لمواجهة إنبى.