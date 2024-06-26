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أحمد فتحي: قولت لصلاح لو كنت طلبت مني الشارة كنت سبتهالك

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد فتحي نجم النادي الأهلي السابق، ومنتخب مصر، عن أزمة شارة القيادة مع محمد صلاح نجم والفراعنة خلال فترة حسام البدري مدرب المنتخب الوطني.
 


وكان حسام البدري قرر منح شارة القيادة لمحمد صلاح، والتي كانت مع أحمد فتحي، باعتباره أحد اللاعبين القدامى في المنتخب الوطني.

قال أحمد فتحي في تصريحات تلفزيونية: استبعدت من المنتخب الوطني لرفضي التنازل عن شارة المنتخب بعد ما طلبها محمد صلاح.

وواصل:  محمد بركات اللي قعد معايا وقالي بالنص كدة صلاح عايز شارة الكابتنه، قلتله ليه وازاي هي مش بالأقدمية، ولو انت موجود ولا احمد حسن هتسيبوها ؟ 

وأشار إلى أن صلاح كان مكسوف يقولي بس انا روحت واجهته وقلتله يابني انا مش هلعب أكتر ما لعبت، ولو كنت جيت قلتلي من الاول اصلًا كنت هسيبهالك.
 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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