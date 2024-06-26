شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يكثف جهوده لاستخراج تأشيرة إيهاب أمين قبل المشاركة فى تصفيات الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يبذل مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة جهودا مكثفة من أجل استخراج تأشيرة جديدة لإيهاب أمين لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى، للمشاركة في التصفيات المؤهلة للاولمبياد والتي ستقام باليونان 2 يوليو المقبل.

ويخوض منتخب السلة معسكر حاليا في لاتفيا استعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة للاولمبياد، بقائمة تضم 14 لاعب وهم كلا من أحمد عادل، كريم الجيزاوى، باتريك جاردنر، يوسف شحاتة، إيهاب امين، عمرو الجندى، هيثم كمال، يوسف رفعت، أنس أسامة، عمر الشيخ، خالد عبد الناصر، عمر هشام، أحمد ياسر، عمر طارق.

ويمتلك إيهاب أمين تأشيرة لكنها تنتهى 1 يوليو المقبل، وبالتالى يقوم اللاعب في الفترة الحالية بالتنسيق مع اتحاد السلة لإستخراج تأشيرة جديدة ليتمكن من المشاركة مع المنتخب في التصفيات، وحال عدم التوفيق في انهاء إجراءات التأشيرة سيتم الاكتفاء بباقى اللاعبون في القائمة التي أعلنها الألماني هنريك رودل المدير الفني للمنتخب