الشوط الأول.. جورجيا تتقدم على البرتغال بهدف كفارا

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى منتخب البرتغال الشوط الأول متأخرًا بهدف دون رد أمام جورجيا في المباراة المقامة على ملعب فيلتينس ارينا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2024 ".

جاء الهدف عن طريق النجم خفيشا كفاراتسخيليا المحترف ضمن صفوف نابولي الإيطالي في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول.

بدأ منتخب البرتغال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع: نيلسون سيميدو- إيناسيو- دانيلو بيريرا- أنطونيو سيلفا.

الملعب : ديوجو دالوت- روبن نيفيز- جواو نيفيز.

الهجوم: جواو فيليكس- فرانسيسكو كونسيساو- كريستيانو رونالدو

كفاراتسخيليا يصبح ثالث هدافي منتخب جورجيا تاريخيًا

أصبح كفاراتسخيليا ثالث أكثر من سجل أهداف مع منتخب جورجيا تاريخيًا بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفًا خلال 33 مباراة خاضها بالقميص الأحمر.

أرقام كفاراتسخيليا مع نابولي ومنتخب جورجيا هذا الموسم :

• 56 مباراة

• 26 مساهمة

• 17 سجل

• 9 اسيست