شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شحاتة بعد توقيعه للزمالك: الحمد لله على استمرار المسيرة مع نادينا العظيم والان مع تفاصيل الخبر

علق محمد شحاتة لاعب الزمالك على توقيع عقود الانضمام رسميا للفريق الأبيض، والذى كان انضم له فى الميركاتو الشتوى على سبيل الإعارة من طلائع الجيش، مؤكداً أنه سعيد لاستمرار مسيرته مع الفريق.

وكتب شحاتة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "الحمد لله استمرار للمسيرة مع نادينا العظيم، كل الشكر لكل من ساهم في إنهاء الانتقال إلى نادي الزمالك، وأخص بالشكر كابتن حسين لبيب أستاذ رامي نصوحي وكابتن حسين السيد وكابتن عبد الواحد السيد على المجهود المبذول، وأشكر نادي طلائع الجيش عن الفترة السابقة، وأتمني لهم التوفيق، وخالص الشكر لكابتن أحمد يحيى وأخى الأكبر أحمد شحاتة".



محمد شحاتة

وتم توقيع العقود لمدة 5 مواسم قادمة، بعد أن أرسل مسئولو الزمالك 10 ملايين جنيه إلى طلائع الجيش لتفعيل بند شراء محمد شحاتة وفقا للبند المدرج في عقد الإعارة بين الناديين.

وكشف مصدر مسئول في الزمالك أن النادى أرسل 10 ملايين جنيه إلى طلائع الجيش اليوم، وتم تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب، ليصبح اللاعب ملكا للزمالك، وصاحب حق التصرف في اللاعب.