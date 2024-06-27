شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تأهل فريق حرس الحدود، إلى الدوري الممتاز رسميا، بعد فوزه على سبورتنج بهدفين مقابل هدف.

جوميز يحدد موقف نداى مع الزمالك حال موافقته على تخفيض عقده

كشف مصدر بالزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء فتحوا خط مفاوضات مع السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لتخفيض عقده، خاصة أنه يتقاضى ما يقارب من مليون و200 ألف دولار في الموسم.

طاهر محمد طاهر يدخل حسابات زد لضمه من الأهلى ضمن صفقة تبادلية

دخل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي حسابات نادي زد لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

اتجاه فى الزمالك لخوض مباراة سيراميكا يوم السبت المقبل

يسود اتجاه داخل القلعة البيضاء لخوض مباراة سيراميكا المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

كولر يحاضر لاعبى الأهلى بالفيديو.. وفقرة بدنية لمدة 40 دقيقة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

سفرت قرعة أولمبياد باريس منتخب عن وقوع منتخب مصر للكرة الطائرة في المجموعة الثانية مع بولندا والبرازيل وإيطاليا .

تأهل فريق حرس الحدود، إلى الدوري الممتاز رسميا، بعد فوزه على سبورتنج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، في الجولة السادسة والأخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري.

جدد نادي المقاولون العرب طلبه لاتحاد الكرة ورابطة الأندية للرد على طلبات النادي التي تم إرسالها أمس في خطابات رسمية.