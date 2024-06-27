ميدو: "أنا أسعد واحد بقرار الزمالك بعدم خوض مباراة القمة"

ياسر رشاد - القاهرة - أشار الإعلامي أحمد حسام ميدو إلى أن معاناة الكرة المصرية مازالت مستمرة حتى الأن، معبرًا عن سعادته بموقف الزمالك الأخير بشأن مباراة القمة أمام الأهلي.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "مشاكل الكرة المصرية مازالت مستمرة حتى الآن".

وتابع: "الموقف الذي نتواجد فيه بالوقت الحالي بالنسبة للدوري المصري كان متوقعًا، والزمالك اضطر لدخول تلك "الخناقة"".

وأكمل: "أنا أسعد واحد في العالم بقرار الزمالك بعدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي، والزمالك كبير ويقدر يجيب حق الأندية اللي حواليه".

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "كل أندية مصر كسبانة من قرار نادي الزمالك بعدم خوض لقاء الأهلي في القمة".