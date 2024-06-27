خلافات فى مجلس الزمالك حول مباراة سيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - شهد إجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الذى عقد فى الساعات الأخيره خلافات وانقسامات بين الأعضاء حول موقف فريق الكره من لعب مباراة سيراميكا كليوباترا المقرره السبت المقبل فى الجوله ال٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.

حيث طالب عدد من الأعضاء بالاستمرار فى إصرار المجلس على مطالبه الأربعه بلعب اللقاءات المؤجله أولا كما ورد فى البيان الذى صدر بعد مباراة الأزمه أمام المصري البورسعيدى وتصعيد الأمر إلى المحكمه الرياضيه بدعوى أن هناك عدم تكافؤ للفرص بين الأنديه وهو مايتنافى مع مبادئ الفيفا باللعب النظيف بالإضافة إلى الأخطاء التى وردت فى خطاب رابطة الأنديه الذى اعتبر الزمالك منسحبا وليس معتذرا رغم أن الإنسحاب ينص على ذهاب الفريق المنافس إلى الملعب والانتظار لمدة عشرين دقيقه ثم يعلن طاقم التحكيم انسحاب الفريق الاخر وهو مالم يحدث..بينما طالب أعضاء آخرون بلعب مباراة سيراميكا فى ظل تمسك الرابطه بتطبيق اللائحه حيث سيستمر خصم نقاط أخرى من الفريق مما سيعرضة إلى خطر الهبوط.

ويعيش مجلس الإداره حاليا فى ورطه بعد تجاهل الرابطه مطالبه وإعلان الجدول الكامل للمسابقة حيث من المفترض أن يلعب الزمالك ثلاث مباريات من الدور الثاني قبل لقائيه المؤجليين من الدور الأول أمام طلائع الجيش من الجوله ال١٦ ثم بلدية المحله من الجوله ال١٧ حيث يسبقهما مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل ثم فاركو ثم الإسماعيلى.

فى الوقت الذى يواصل الفريق الأول تدريباته استعدادا لما سيسفر عنه قرار مجلس الإداره حيث خاض الفريق تدريبه مساء أمس الأول الثلاثاء على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعداداً للفترة المقبلة.