تطورات في أزمة الزمالك مع إبراهيما نداي

كشفت تقارير صحفية، أن هناك تطورات في أزمة نادي الزمالك مع لاعبه السابق السنغالي إبراهيما نداي، بسبب المستحقات المالية المتأخرة له.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لحل الازمة مع السنغالي إبراهيما نداي منذ 13 شهرًا قبل شكوى النادي في المحكمة الرياضية الدولية.

وأشارت التقارير أن السنغالي إبراهيما نداي قد أرسل إنذارًا جديدًا إلى نادي الزمالك من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة والبالغة 650 ألف دولار.

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ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك، نظيره سيراميكا كليوباترا مساء السبت المقبل في إطار لقاءات الجولة 28 من المسابقة المحلية.

ولكن سيتم تحديد موقف الزمالك، من خوض مواجهة سيراميكا كليوباترا، بالدوري، والمقرر لها السبت المقبل، بعد اجتماع مجلس إدارة النادي المقرر له الخميس المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة بعدما خاض 21 مباراة.