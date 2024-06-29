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الخليج 365.. مصر قبلة الأحداث الرياضية العالمية مع الجمهورية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

السبت، 29 يونيو 2024 12:27 م

تناول عدد ”الخليج 365” المطبوع الصادر صباح اليوم، السبت، عددا من الملفات والتغطيات المهمة عن تطور المصرية في خلال السنوات العشرة الأخيرة، في أعقاب ثورة 30 يونيو، كان أبرزها:

إنجازات الرياضة المصرية في الاحتفال بثورة 30 يونيو.. مصر تتحول إلى "قبلة" الأحداث العالمية مع الجمهورية الجديدة.. استضافة 422 بطولة دولية وقارية وعربية.. أبطال الفراعنة يتوجون بـ3430 ميدالية متنوعة.. أكثر من 200 قيادة مصرية في الاتحادات الدولية والقارية والعربية.. وأرض الكنانة تتصدر التصنيف العالمي لـ4 اتحادات عالمية.. و39 مقرا لاتحادات عالمية في أرض المحروسة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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