شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. مصر قبلة الأحداث الرياضية العالمية مع الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تناول عدد ”الخليج 365” المطبوع الصادر صباح اليوم، السبت، عددا من الملفات والتغطيات المهمة عن تطور الرياضة المصرية في خلال السنوات العشرة الأخيرة، في أعقاب ثورة 30 يونيو، كان أبرزها:

إنجازات الرياضة المصرية في الاحتفال بثورة 30 يونيو.. مصر تتحول إلى "قبلة" الأحداث العالمية مع الجمهورية الجديدة.. استضافة 422 بطولة دولية وقارية وعربية.. أبطال الفراعنة يتوجون بـ3430 ميدالية متنوعة.. أكثر من 200 قيادة مصرية في الاتحادات الدولية والقارية والعربية.. وأرض الكنانة تتصدر التصنيف العالمي لـ4 اتحادات عالمية.. و39 مقرا لاتحادات عالمية في أرض المحروسة.

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