انهيار سقف منزل في المدينة الرياضية ليلا واصابة سيدة وطفلها

انهار سقف منزل في منطقة المدينة الرياضية في بيروت، ليلاً، وأفادت المعلومات عن إصابة سيّدة وطفلها.

وأسفت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان لها، لـ"عودة مسلسل انهيار الابنية جراء عوامل عدّة لا تخفى على أحد، إما بسبب أن البناء قديم وغياب الصيانة الدورية بفعل قوانين الايجارات القديمة، اما بسبب تضرر الابنية بفعل الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والتغير المناخي وغياب دور اساسي للدولة في تحفيز وتطوير ثقافة الصيانة وتقديم الدعم اللازم، ناهيك عدم قمع المخالفات والتعديات على مجاري الانهار وتضييقها وغياب الرقابة وغيرها من الاسباب".

وشكرت الهيئة "العناية الالهية، التي لطفت وجنّبتنا كارثة جديدة في منطقة بيروت، في منطقة شعببة مكتظة سكانيا ولم يقع ضحايا وأدت الى اصابة ام وابنها بجروح".

وطالبت الهيئة بـ"ضرورة إجراء مسح جدي كامل من اجل تصنيف حالة المباني وتحديد سلم الاولويات للمباني التي تحتاج الى ترميم او تدعيم او هدم لعدم قابليتها للسكن وتشكل خطرا على قاطنيها". وشددت على "ضرورة جرد تلك المباني كما حدث في كارثة المرفأ في المسح الجزئي في منطقة المرفأ ومحيطها". وختمت: "الجرة ها المرة سلمت. وحتى اشعار آخر الله يلطف فينا مما هو اعظم".