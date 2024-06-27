الغندور يفجرها: الزمالك يحصل على وعد بإقالة عامر حسين وبيريرا

فجر الإعلامي خالد الغندور مفاجأة مدوية بخصوص حصول مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على وعود بإقالة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وبيريرا رئيس لجنة الحكام.

وأوضح الغندور في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن” مع الإعلامي إسلام صادق، أن هذه الوعود لم تنفذ وذلك على خلفية عدم مشاركة الزمالك في مباراة القمة أمام الاهلي.

وأشار إلى أنه يرى أن مانشيت مجلة الاهلي يزيد التعصب بين جماهير القطبين رغم زيارة مجلس القلعة الحمراء لنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب.

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وكان الزمالك قد رفض خوض مباراة القمة أمام الاهلي التي كان مقررًا لها يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، لعدم تنفيذ مطالبه.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن إلغاء مباراة الاهلي والزمالك في بطولة الدوري واعتبار الأحمر فائزًا بهدفين نظيفين.