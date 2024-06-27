ملف رياضة الخليج 365.. هزيمة البرتغال.. شكوى بيراميدز.. والزمالك يفعل بند شراء نجمه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأربعاء، أبرزها هزيمة البرتغال، وحقيقة تقديم بيراميدز بشكوى لإعادة مباراة الأهلي والزمالك، وتفعيل الزمالك بند شراء محمد شحاتة وعرض لنجم الأهلي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأربعاء.

"مهرجان كان السينمائي شاهدًا".. قصة هدف في كأس العالم أنهى حياة لاعب

تساهم البطولات ومنافسات كرة القدم الكبرى مثل كأس العالم والبطولات القارية الكبيرة، في مولد العديد من نجوم كرة القدم، وجعلهم بمثابة الأبطال، لكن من الممكن أن ينتهي الأمر ببعضهم كضحايا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"هزيمة البرتغال وتأهل تاريخي لجورجيا".. نتائج مباريات المجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا أمس

اختتمت أمس الأربعاء مباريات الجولة السادسة ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا، بإقامة مباراتين الأولى جمعت بين منتخبي البرتغالي وجورجيا، والمباراة الثانية جمعت بين تركيا والتشيك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"لا يمكن للملك إيقاف موج البحر".. كيف وصف محمود درويش مارادونا؟

لا يمكن إيقافه، كما لا يمكن للملك الأحمق أن يوقف موج البحر، هكذا وصف الشاعر الفلسطيني محمود درويش النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، بعد الأداء الكبير الذي ظهر به مارادونا في مونديال المسكيك عام 1986، في مقاله الذي نشره بجريدة "الأيام" الفلسطينية، في 22 يونيو عام 2010. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بيليه".. مشاركات مونديالية بصبغة تاريخية.. ما سبب لقبه؟

يعد النجم البرازيلي بيليه، هو أحد أعظم وأهم لاعبي كرة القدم وأكثرهم موهبة عبر التاريخ، بسبب إمكانياته وقدراته الفنية الساحرة، مما جعل الجماهير تطلق عليه ملك كرة القدم، بل وأصبح أيقونة كرة القدم بالنسبة للجماهير البرازيلية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رسمياً.. حرس الحدود يصعد إلى الدوري المصري بالفوز على سبورتنج

صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود رسيماً إلي الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب الفوز على سبورتنج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دورة الترقي . (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"ظنوا في البدايه أنه لبيرسي تاو"... الأهلي يتلقي عرضا رسميا لضم أليو ديانج

تلقت إدارة الاهلي عرضا رسميا من الخلود السعودي لضم المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"صفقة المستقبل".. الزمالك يفعل بند شراء محمد شحاتة من طلائع الجيش نهائيا

نجح نادي الزمالك في تفعيل بند شراء عقد محمد شحاتة لاعب الفريق نهائيا من نادي طلائع الجيش. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بيراميدز يكشف حقيقة تقدمه بشكوى لإعادة مباراة الأهلي والزمالك

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، حقيقة التقدم بشكوى من أجل إعادة مباراة الأهلي والزمالك، التي تم إلغائها أمس الثلاثاء. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح داخل الجيم.. مرسي يدعم غزة.. وتهنئة حازم إمام

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متايعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد رفض ناديه وجوده معهم".. محمود تريزيجية يوجه رسالة لمنتخب مصر الأولمبي

وجه محمود حسن تريزيجية لاعب طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر، رسالة إلى المنتخب الأوليمبي، قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وبعد رفض ناديه وجوده معهم لمشاركتهم في الدوري الأوروبي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"المطرقة الروسية".. الزمالك يتعاقد مع محترف جديد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تعاقده مع الروسي ديمتري ياكوفيلف، لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالقلعة البيضاء، في الموسم المقبل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)