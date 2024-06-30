ملف رياضة الخليج 365.. موقف لقاء القمة في السوبر.. غياب جماهير الزمالك.. ورحيل لاعب برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها موقف الزمالك من المشاركة أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي، وغياب جماهير الزمالك عن مواجهة سيراميكا، ورحيل لاعب برشلونة.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

مصدر يكشف موقف الزمالك من المشاركة أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي

كشف مصدر مسؤول بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن موقف الزمالك من المشاركة أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بسبب العودة من الانسحاب".. جماهير الزمالك تقاطع متابعة مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا (صور)

شهدت مباراة الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، إقبال ضعيف من قبل جماهير الفارس الأبيض لمتابعة المباراة من داخل المدرجات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. برشلونة يعلن رحيل لاعبه بشكل نهائي

أعلن برشلونة عن توصله لإتفاق مع نادي آيندهوفن الهولندي بشأن انتقال اللاعب سيرجينيو ديست بشكل نهائي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بهدفين في الوقت المتأخر".. الزمالك يعود للانتصارات بعد الفوز على سيراميكا برباعية

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"العدالة غائبة فى الدورى المصرى".. الاتحاد السكندري يقدم احتجاجا رسميا ضد طاقم تحكيم لقاء الداخلية

قدم نادي الاتحاد السكندري احتجاجا رسميا لاتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المصرية المحترفة ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام الداخلية، عبر بيان رسمي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

برق ورعد.. إيقاف مباراة ألمانيا والدنمارك بسبب سوء الأحوال الجوية (صور)

تسببت الظروف الجوية السيئة (العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة) في دورتموند، في إيقاف مباراة دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا 2024 بين ألمانيا والدنمارك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بيراميدز: يجب اعتبار سموحة خاسراً أمامنا.. و ما حدث ليس ظرف قهري

طالب المستشار القانوني لنادي بيراميدز، أحمد الوشاحي، باعتبار نتيجة مباراتهم أمام نظيرهم سموحة فوزهم اعتبارياً 2-0.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سويسرا تصنع التاريخ وتقصي إيطاليا من دور الـ16 ليورو 2024 (فيديو)

انتهت مباراة سويسرا وإيطاليا التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أمم أوروبا "يورو 2024".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا