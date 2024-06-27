نجم البرتغال السابق: رونالدو لاعب كبير ومصدر ثقة لزملائه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد روي باروس نجم منتخب البرتغال وفرق يوفنتوس وموناكو وبورتو السابق أن كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأهم بصفوف منتخب بلاده في الفترة الحالية.

وقال باروس في تصريحاته خلال برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: " كريستيانو رونالدو لاعب كبير وله هيبة وشخصية مختلفة حينما يلعب مع المنتخب البرتغالي وجميع زملائه بالفريق يثقون في قدراته لانهاء الهجمات لتسجيل الأهداف لذلك يمررون له الكرة باستمرار".

وأضاف: " خسارة منتخب البرتغال أمام جورجيا كانت مفاجئة ولم أكن أتوقع أننا سنخسر في مباراة اليوم وكنت اشعر أننا سنفوز ".

وتابع: " النسخة الحالية ليست الأفضل فنيا بين نسخ بطولات كأس أمم أوروبا، والأجيال الحالية للمنتخبات الأوروبية لم تعد تمتلك الروح والجهد الكبير الذي كان يبذله اللاعبون في الأجيال السابقة ".

جورجيا تهزم البرتغال وتتأهل للأدوار الإقصائية باليورو

وحقق منتخب جورجيا الفوز على البرتغال بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب فيلتينس ارينا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا.

بهذه النتيجة حسم منتخب جورجيا بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا وللمرة الأولى في تاريخه، حيث يتأهل كأفضل "ثوالث" بالمجموعات.