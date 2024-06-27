رقم سلبي يطارد كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

ياسر رشاد - القاهرة - فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل أي أهداف مع منتخب البرتغال خلال دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يفشل فيها كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال وهداف البطولة التاريخي في التسجيل بدور المجموعات لبطولة اليورو، حيث تمكن من التسجيل في جميع النسخ السابقة التي شارك فيها.

ونجح رونالدو في التسجيل بدور المجموعات من بطولات اليورو نسخ " 2004 - 2008 - 2012 - 2016 - 2020 - 2024 ".

غضب رونالدو بعد الشوط الأول من مباراة البرتغال وجورجيا

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انفعالا شديدًا بعد انتهاء مباراة البرتغال وجورجيا التي أقيمت اليوم لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2024 ".

حقق منتخب جورجيا الفوز على البرتغال بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب فيلتينس ارينا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا.

بهذه النتيجة ضمن منتخب جورجيا بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا وللمرة الأولى في تاريخه.