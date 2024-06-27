يورو ٢٠٢٤: أرقام وإحصائيات مباراة رومانيا و سلوفاكيا وصدارة للرومان

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب رومانيا بقيادة مديره الفني يوردان اوردانسكو في تصدر المجموعة الخامسة لبطولة يورو ٢٠٢٤ بعدما أنهى مباراته امام منتخب سلوفاكيا بالتعادل بهدف لكل منتخب في ختام مباريات الفريقين في الدور الأول.

منتخب رومانيا كان أحد المفاجأت السارة لبطولة اليورو بعدما تخطى كل العقبات ليكون في صدارة المجموعة متقدما على منتخب بلجيكا الذي كان مرشحا فوق العادة لصدارة المجموعة قبل انطلاق اليورو.

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لأول مرة في تاريخ مباريات اليورو كل منتخبات المجموعة الخامسة أنهوا الدور الاول بنفس الرصيد من النقاط .

لأول مرة ينجح منتخب رومانيا في تجاوز دوري المجموعات في إحدى البطولات الكبرى ( كأس العالم أو اليورو ) منذ عام ٢٠٠٠ فيما نجح منتخب سلوفاكيا في التأهل الى الدور الثاني في ثلاثة من أربعة بطولات كبرى شارك فيها .

أربعة اهداف من أصل اخر ثمانية أهداف سجلها منتخب رومانيا في البطولة الأوربية سجلها من ركلات جزاء .

راشفان مارين نجم منتخب رومانيا سجل هدفين للمنتخب الروماني في اخر ثلاث مباريات دولية لعبها للمنتخب الروماني وهو نفس العدد الذي سجله في ٥٣ مباراة دولية لعبها مع منتخب رومانيا ويصبح ثاني لاعب في تاريخ منتخب رومانيا يسجل اكثر من هدف في نسخة واحدة من البطولات الأوربية بعد بوجدان ستانكو الذي قام بنفس الانجاز في يورو ٢٠١٦ .

اوندراج دودا صاحب هدف منتخب سلوفاكيا في مواجهة رومانيا اصبح اول لاعب في تاريخ منتخب سلوفاكيا يسجل هدف على الاقل في نسختين مختلفتين لبطولة اليورو حيث سبق وسجل هدف سلوفاكيا في مرمى ويلز في يورو ٢٠١٦ .

مباراة رومانيا مع سلوفاكيا أصبحت اول مباراة في تاريخ اليورو تشهد مشاركة أربعة لاعبين أعمارهم تزيد عن ٣٥ عاما منهم ثلاثة لاعبين مع منتخب سلوفاكيا و لاعب مع منتخب رومانيا .