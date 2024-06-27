شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الرابعة من كأس الرابطة المصرية نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقرت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، على استمرار خوض منافسات بطولة كأس الرابطة في نسختها الرابعة، رغم بعض الأزمات التي تواجه أجندة المسابقات المحلية في الفترة الأخيرة.

وحدد الرابطة شهر نوفمبر المقبل موعدا لاجراء القرعة وانطلاق النسخة الرابعة من المسابقة، رغم عزوف الأهلي والزمالك عن المشاركة فيها، ما اسفر عن تتويج فيوتشر بالنسخة الأولى وتتويج سيراميكا بالنسخة الثانية وما زالت النسخة الثالثة حائزة بين سيراميكا والطلائع.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة، موعد وملعب نهائي بطولة كأس الرابطة الذي يجمع فريق سيراميكا أمام نادي طلائع الجيش، حيث قررت رابطة الأندية المحترفة، إقامة المباراة يوم ٢٤ يوليو المقبل على ملعب ستاد الإسكندرية في تمام السابعة مساءً.

وتأهل طلائع الجيش إلى النهائي بعد فوزه على المصري بركلات الترجيح 3-1، بينما حجز سيراميكا مقعده بعد انتصاره على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.