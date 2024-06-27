شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تخطر الزمالك بأحقية محمد شحاتة في المشاركة بمباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت رابطة الأندية المحترفة خطاباً إلى الزمالك تخطرهم فيه بأحقية محمد شحاتة بالمشاركة في مباراة سيراميكا المقرر لها بعد غداً السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile).

وأكدت رابطة الأندية في خطابها المرسل إلى الزمالك انتهاء إيقاف محمد شحاتة ومن حقه المشاركة في مباراة سيراميكا وفقا لما تنص عليه المادة (41) من لائحة المسابقات باعتماد إيقافه في مباراة الأهلي التي اعتبر فيها منسحبًا وخاسرًا بهدفين، وبالتالي فإن محمد شحاتة يمكنه المشاركة أمام سيراميكا.

وكان محمد شحاتة حصل على الإنذار الثالث في مباراة فاركو وأقيمت يوم 21 يونيو ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من الدورى الأمر الذى تسبب في إيقافه مباراة بسبب تراكم الإنذارات ليعود اللاعب بشكل طبيعى لصفوف فريقه في مباراة سيراميكا،باعتبار انتهاء العقوبة في لقاء الأهلى الملغى.

ويعود اليوم الخميس، الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب النادى، استعدادًا للفترة المقبلة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بقرار من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

ولم يحصل الزمالك على راحة من التدريبات خلال هذا الأسبوع إلا بعد مباراة الفريق أمام فاركو فى المباراة التى كانت مؤجلة من الجولة الثانية عشر، والتى أقيمت الجمعة الماضى، وعقب اللقاء منح الجهاز الفنى راجة للااعبين 24 ساعة، و انتظم العبون فى التدريبات الأحد الماضى.