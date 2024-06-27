شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سموحة في إطار لقاءات الدوري الممتاز. وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد فتحي خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي ويفقد بيراميدز في اللقاء، جهود أحمد سامي ووليد الكرتي بسبب الإيقاف لحصولهما على بطاقة صفراء ثالثة.

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