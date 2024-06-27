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يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة سموحة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سموحة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

 

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر   

 

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد فتحي 

 

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة 

 

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

 

ويفقد بيراميدز في اللقاء، جهود أحمد سامي ووليد الكرتي بسبب الإيقاف لحصولهما على بطاقة صفراء ثالثة.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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