شكرا لقرائتكم خبر عن إيريك تراوري يقود هجوم الإسماعيلى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

كشف إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة المصري المقرر لها بعد قليل في الأسبوع الثامن والعشرين للدوري بإستاد برج العرب بالأسكندرية.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى:

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عبد الكريم مصطفي، عماد حمدي،و محمد دسوقي ومحمد نصر

الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي

الهجوم: نادر فرج وإيريك تراوري

ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس كمال السيد وبرفقته عصام صبحي وحاتم سكر ومحمد بيومي وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومحمد خطاري وخالد النبريص.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 42 نقطة، ويطمح الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية في ديربي القناة اليوم.