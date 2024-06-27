شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يحاول بدء معسكره المقبل 3 يوليو استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يحاول الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، بدء معسكر الفراعنة الأخير يوم 3 يوليو المقبل، وذلك استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس هذا الصيف، والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 25 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز في المباراة الأولى وفاز في المباراة الثانية أمس الثلاثاء، بهدفين على ستاد القاهرة.

وتأكد غياب تريزيجيه عن قائمة المنتخب ضمن الثلاثي فوق السن بسبب رفض فريقه التركي، مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأوليمبي على الرغم من موافقة اللاعب، وأرجع النادي التركي قراره إلى حاجته لخدمات جناح منتخب مصر في بطولة الدوري الأوروبي.