شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف بيريرا بالتحقيق فى شكاوى الأندية من التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد عقد اجتماعه مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بمقر اتحاد الكرة أمس بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي اثارت جدلا خلال الفترة الماضية والتي وردت بها شكاوى من الأندية.

وطالب اتحاد الكرة بيريرا بالتحقيق في هذه الشكاوي، وتقديم تقرير بتوصيات اللجنة حيال هذه المواقف، والتي على ضوئها سيتخذ مجلس الإدارة قراره في هذا الشأن.

وينتهى عقد فيتور بيريرا مع اتحاد الكرة في شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعاً بين الخواجة ومجلس إدارة الجبلاية لمناقشة تفاصيل المرحلة المقبلة والعقد الجديد.