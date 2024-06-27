الامارات | اشتباك بين لاعبي تركيا والتشيك.. والجماهير ترمي الملعب بعلب بلاستيكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت نهاية مباراة تركيا وتشيكيا اشتباكات بين لاعبي المنتخبين، وذلك بعد أن نجح الأتراك في خطف بطاقة الصعود إلى دور الـ16 ببطولة يورو 2024 إثر الفوز 2-1 ليتأهلوا محتلين المركز الثاني بالمجموعة السادسة.

واضطر الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب تشيكيا توماش تشوري.

وسيطرت الأجواء المشحونة على المباراة خلال الشوط الثاني لاسيما في بالدقيقة 78 من زمن المباراة، إذ قامت جماهير تركيا بإلقاء علب المياه البلاستيكية على لاعب تشيكيا أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

يُذكر أن منتخب تركيا صعد رفقة منتخبي البرتغال "المتصدر"، وجورجيا "ضمن أفضل ثوالث"، من المجموعة السادسة ببطولة اليورو المقامة في ألمانيا.