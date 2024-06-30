إسبانيا ضد جورجيا.. موعد المباراة في أمم أوروبا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد الليلة بمواجهة تجمع بين منتخب إسبانيا مع جورجيا، مساء اليوم الأحد، في مواجهة بدور الـ 16 ليورو 2024.

واستطاع منتخب جورجيا الفوز على البرتغال بهدفين دون رد، لتخطف بطاقة التأهل بين أفضل ثوالث في المجموعات الست لأمم أوروبا.

وإسبانيا نجحت في التأهل بالعلامة الكاملة، بعد فوزها في مبارياتها الثلاث بدور المجموعات وتصدرت مجموعتها.

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 2 MAX.

معلق مباراة إسبانيا وجورجيا

يعلق على المباراة، خليل البلوشي، وجواد بدة.

