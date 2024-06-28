شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة نادي زد وطلائع الجيش 4-1 فى دوري نايل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي على نظيره طلائع الجيش، برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تقدم زد في الدقيقة العاشرة بعدما أطلق عبد الرحمن البانوبي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ومرت على يمين الحارس لداخل الشباك، وفي الدقيقة 29 سدد مصطفى زيكو من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ومرت على يمين الحارس لداخل الشباك. وفي الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة 50 تبادل شادي حسين الكرة مع مصطفى زيكو وتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك، لكن الطلائع قلص الفارق في الدقيقة 62 حينما استغل جودوين شيكا أوكوارا خطأ من مدافعي نادي زد وراوغ الحارس علي لطفي وسدد الكرة في المرمى الخالي، وفي الدقيقة 79 مرر شادي حسين لمصطفى سعد داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

بهذه النتيجة، يحتل فريق زد إف سي المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

وضم تشكيل زد كلا من: حراسة المرمى: علي لطفي، والدفاع: محمد رضا، أحمد زكي، محمد إسماعيل، مصطفى العش، وفي الوسط: عبدالرحمن البانوبي، بيتر زيلو موتوموسي، أحمد عاطف، مُعط ماجاسا، مصطفى زيكو، وفي الهجوم: أبيل ياليو.

فيما ضم تشكيل الطلائع كالتالي: حراسة المرمى : محمد شعبان، والدفاع: عمرو طارق- محمد دياب - أحمد متعب- عبدالرحمن زولا، وفي الوسط: فريد شوقي- حميد ماو- كريم طارق- إسلام محارب- محمد هاني، وفي الهجوم: عمر السعيد.

أدار هذا اللقاء تحكيميًا أحمد جمال حكمًا للساحة، ويعاونه كلًا من وائل شعبان، محمود حسين، مساعدين، محمد يوسف حكمًا رابعًا، محمود ناصف حكمًا للفيديو، ويعاونه محمود وفا.