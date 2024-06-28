خماسية أوروجواي وهزيمة المستضيف.. نتائج مباريات اليوم بالمجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيمت اليوم الجمعة، مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث جمعت الأولى منتخبي بنما وأمريكا، والمباراة الثانية منتخبي أوروجواي وبوليفيا.

وتمكن منتخب بنما من تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد على حساب المنتخب الأمريكي مستضيف البطولة، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم على ستاد "مرسيدس بنز" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأحرز هدفي منتخب بنما في اللقاء اللاعب سيزار بلاكمان في الدقيقة 26، قبل أن يضيف زميله خوسيه فارجادو هدف التقدم في الدقيقة 83 من عمر المباراة، فيما أحرز هدف منتخب أمريكا الوحيد في اللقاء اللاعب فلوران بالوجون في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب بنما رصيده إلى النقطة الثالثة، في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا 2024، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني منتخب أمريكا الذي توقف رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.

وفي المجموعة ذاتها، تمكن منتخب أوروجواي من تحقيق فوز كبير على حساب منتخب بوليفيا، بعد الفوز عليه بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "ميتلايف" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل خماسية منتخب أوروجواي في اللقاء فاكوندو بليستري في الدقيقة 8، داروين نونيز في الدقيقة 21، ما كسيمليانو أراوحو في الدقيقة 77، فيدريكو فالفيردي في الدقيقة 81، قبل أن يختتم اللاعب رودريجو بينتانكور مهرجان الأهداف لصالح أوروجواي بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وضمن منتخب أوروجواي الصعود إلى الدور ثمن النهائي ببطولة كوبا أمريكا 2024، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالبطولة، فيما جاء منتخب بوليفيا في المركز الرابع بالمجموعة دون أي نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية كالتالي:

1- أوروجواي.. مباراتين.. 6 نقاط.

2- أمريكا.. مباراتين.. 3 نقاط.

3- بنما.. مباراتين.. 3 نقاط.

4- بوليفيا.. مباراتين.. 3 نقاط.