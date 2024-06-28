شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة فى مهمة صعبة أمام بيراميدز بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على سموحة في السابعة مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر الدوري المصري، في مباراة ستكون صعبة على أصحاب الأرض، في ظل النشوة العالية التي يعيشها الفريق السماوي بعد سلسلة الانتصارات المتتالية التي وصلت إلى 12 فوز متوالي مكنته من اعتلاء صدارة الدوري.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في الصدارة برصيد 62 نقطة وبفارق 17 نقطة عن الأهلي أقرب منافسيه على حصد اللقب، ويرغب الفريق السماوي في تعطيل قطار انتصارات الفريق السماوي والخروج من لقاء الليلة بنتيجة إيجابية.

أكد مصدر مسئول بنادي بيراميدز، إنه لا صحة مطلقا لما أشيع مؤخرا حول تجهيز شكوى للمطالبة باقامة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، بعدما اعتذر الأبيض عن خوض اللقاء.

وأكد المصدر فى تصريحاته لليوم السابع، إن بيراميدز ليس طرفا في أزمة مباراة القمة، ولا يوجد منطق للتدخل في تلك الأزمة، لافتا إلي إن الزمالك اتخذ قراره بعدم خوض المباراة وتمت معاقبته بخصم النقاط، مؤكدا إن هذا الأمر يخص الزمالك ولا شان لبيراميدز في الأمر.