جدول مواعيد مباريات الجولة الـ29 ببطولة الدوري المصري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق غدًا الإثنين أولى مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، التى تجمع بين المصري البورسعيدى ونظيره الجونة باستاد برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر للمسابقة.

جدول مواعيد مباريات الجولة الـ29 لمسابقة الدوري المصري:



الإثنين 1 يوليو:

المصري ضد الجونة..7 مساءً

الأهلى ضد الطلائع..7 مساءً مؤجلة من الأسبوع الـ"13"

الثلاثاء 2 يوليو:

البنك الأهلى ضد سموحة..4 عصرًا

إنبى ضد المقاولون العرب..7 مساءً

بيراميدز ضد زد إف سى..7 مساءً

الأربعاء 3 يوليو:

مودرن فيوتشر ضد بلدية المحلة..4 عصرًا

سيراميكا ضد الاسماعيلى..7 مساءً

فاركو ضد الزمالك..7 مساءً

الخميس 4 يوليو:

الأهلى ضد الداخلية.. 7 مساءً

طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري..7 مساءً

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري:

تذاع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.