الامارات | مفاجأة مدوية.. بنزيما يتواصل مع زيدان لتدريب اتحاد جدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن مفاجأة مدوية وهي أن نجم نادي الاتحاد السعودي، كريم بنزيما، اتصل بمدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، لإقناعه بقيادة "العميد" خلفاً لمارسيلو غاياردو.

أكد موقع "okdiario"، أن بنزيما يرغب بشدة أن يكون زيدان مدرباً للفريق بداية من الموسم المقبل، من أجل مساعدته على العودة لمستواه المعهود".

وفي المقابل يسعى الاتحاد أيضاً وبصورة رسمية من تقديم عرض مغري للمدرب المخضرم، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد.