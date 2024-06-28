الأهلي يطلق مجلة إلكترونية.. وتقليص العدد المطبوع

ياسر رشاد - القاهرة - عقد مجلس إدارة مجلة النادي اجتماعًا ظهر اليوم، برئاسة المهندس خالد مرتجي، القائم بمهام رئيس المجلس الكابتن محمود الخطيب، المتواجد حاليًّا في رحلة علاج، وذلك لاستكمال المناقشات السابقة بخصوص تطوير «مجلة الأهلي» وإطلاقها إلكترونيًّا.

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تطرق الاجتماع إلى التصورات الخاصة بالتطوير والتي تهدف إلى (توحيد الخطاب الإعلامي للنادي - مواكبة التحول الرقمي في كل أندية العالم - الوصول إلى أكبر قاعدة من جماهير الأهلي حول العالم بأكثر من لغة - تعزير التكامل بين المنصات الاعلامية للنادى - الحفاظ على الارث التاريخى لمجلة النادي التي صدرت ورقية قبل 50 عامًا - زيادة تفاعل جماهير الأهلي مع المحتوى لمجلة النادي).

كما استعرض المجلس العروض المقدمة من بعض الشركات لتنفيذ عمليات التطوير والتكاليف المالية اللازمة وأيضًا الإيرادات المتوقعة، وخلال الجلسة تم التأكيد على رئيس التحرير ضرورة الاستمرار فى الالتزام بسياسة النادي والتي تقوم على الاحترام الكامل لجميع المنافسين وكافة المؤسسات الرياضية.

وأبدى رئيس التحرير تفهمه الكامل لوجهة نظر مجلس الإدارة وسيقوم بمعالجة هذا الامر .. وفي نهاية الجلسة تم الاتفاق على البدء فورا في عمليات التطوير وتقليص العدد المطبوع من المجلة أسبوعيًّا لتفادي الزيادة المطردة فى سعر الورق، لحين الانتهاء من ملف التطوير وإطلاق «مجلة الأهلي» إلكترونيًّا خلال الفترة المقبلة.