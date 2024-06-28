إمام عاشور يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - استقر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الأساسي الذي يواجه فاركو، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويأمل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، حصد الفوز على حساب فاركو، أملاً في تقليص الفارق مع بيراميدز حال تعثر الأخير.

ويستعيد الأهلي خدمات مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، بعد غياب للإصابة، ولكن الفريق يفتقد جهود عمر كمال للإصابة بجانب الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة فاركو في الدوري:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية و إمام عاشور وأكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات ورضا سليم ووسام أبوعلي.