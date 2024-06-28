الامارات | نزال مثير في أبوظبي بين ساندهاجن ونورمحمدوف "البطل غير المهزوم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار إلى أبوظبي بعد الإعلان عن عودة إثارة وتشويق نزالات "يو إف سي" منظمة الفنون القتالية المختلطة الأبرز عالمياً، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث تشهد العاصمة الإماراتية نزالاً قوياً بين كوري ساندهاجن، المصنف ثانياً في فئة وزن البانتام، وخصمه عمر نورمحمدوف، صاحب السجل الخالي من الهزائم والمصنف تاسعاً في الوزن نفسه، وذلك يوم السبت 3 أغسطس في الاتحاد أرينا.

ويسعى ساندهاجن، القادم من ولاية كولورادو الأمريكية، إلى حصد لقب فئته مستنداً إلى سجله الحافل من 17 فوزاً وأربع خسائر، ولا سيما بعد فوزه بآخر ثلاثة نزالات.

يذكر أن جميع خساراته جاءت أمام حاملي اللقب السابقين، بمن فيهم تي جي ديلاشاو وألجامين ستيرلينج، إلى جانب خسارته اللقب المؤقت عام 2021 أمام بيتر يان بقرار الحكام. وفي المقابل، يتميز خصمه نورمحمدوف بسجل خال من الهزائم مقابل 17 انتصاراً، بما يجعله أحد أفضل النجوم الصاعدين في الفنون القتالية المختلطة.

ويحظى ساندهاجن بخبرة كبيرة في النزالات المؤلفة من خمس جولات ما يمنحه أفضلية أمام نورمحمدوف الذي يفتقر كلياً إلى هذه الخبرة. وفي هذا الصدد، يقول ساندهاجن: "واجهتُ صعوبة كبيرة لدى خوض نزالي الأول من خمس جولات، حيث إن جميع النزالات حتى المقتصرة على ثلاث جولات تتطلب الكثير من القوة واللياقة. وأعتقد بأن المهارة هي العامل الحاسم للفوز، خاصة مع صعوبة تفادي الإصابات أو الإرهاق خلال التدريب، لذلك أركز على المهارات والتقنيات اللازمة للتفوق على خصمي. ولا أظن بأن عمر يتمتع باللياقة الكافية لخوض النزال".

كما أشار ساندهاجن إلى سعيه للفوز بلقب البطولة، وقال: "لا أعتقد بأن هنالك الكثير من المنافسين على اللقب، وفي حال فوز عمر سيكون مرشحاً قوياً، وبعد خروج يان وعدم وجود لاعبين قادرين على المنافسة لأجل اللقب، أعتقد بأن الجمهور يرغب في رؤيتي أواجه أومالي. وفي حال فوز أومالي بنزاله المقبل، سيكون النزال على اللقب واحداً من أكثر النزالات ترقباً وأبرز نزالات يو إف سي اليوم".

وأشاد ساندهاجن بأجواء النزالات في أبوظبي وجمهورها المميز، وقال: "جمهور يو إف سي في أبوظبي رائع للغاية ويتسم بالروح الرياضية. كما تتمتع منطقة الشرق الأوسط بثقافة فنون قتالية عريقة وغنية ويبحث جمهورها عن النزالات المشوقة، ويظهرون إعجابهم واحترامهم لجميع اللاعبين، وخاصة الموهوبين منهم".

وتحدث ساندهاجن عن المزايا الاستراتيجية التي يتفوق فيها على عمر، وقال: "أعتقد أن منهجية تفكيري الاستراتيجية هي إحدى نقاط القوة التي أتميز بها، حيث أقوم بتحليل خصمي بدقة وأخوض النزالات وفق استراتيجيات فعالة. كما أنني رياضي متمرس أتمتع بخبرة كبيرة في النزالات، حيث ستكون هذه مشاركتي الخامسة في الفعالية الرئيسية للنزال في بطولة يو إف سي، لذلك فأنا معتاد على الضغط. كما أنفرد بقدرتي على فهم أسلوب خصمي واعتماد الأساليب القتالية المناسبة. ويمكنني الاستفادة من كامل إمكاناتي وتبديل أسلوبي بشكلٍ أفضل من معظم اللاعبين الآخرين".

وتتوفر تذاكر بطولة ليلة نزال يو إف سي: ساندهاجن ضد نورمحمدوف للشراء حالياً من خلال: etihadarena.ae وticketmaster.ae.

"ليلة النزال" 3 أغسطس

• كوري ساندهاجن ضد عمر نورمحمدوف (فئة وزن البانتام)

• فيسنتي لوكي ضد نيك دياز (فئة الوزن المتوسط)

• مارلون فيرا ضد ديفيسون فيجيريدو (فئة وزن البانتام)

• ماكنزي ديرن ضد لوبي جودينيز (فئة الوزن الخفيف للسيدات)

• توني فيرجسون ضد مايكل كييزا (فئة الوزن الوسط)