كولر يصدم منتخب مصر الأولمبي بسبب ثنائي الاهلي

فجّر الإعلامي أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، مفاجأة من العيار الثقيل عن رفض النادي الاهلي لاعبي ثنائي الفريق إلى المنتخب الأولمبي.

ويستعد المنتخب الاوليمبي المصري للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والتي تنطلق خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل.

وقال أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مصدر.. الأهلي يخطر اتحاد الكرة بقرار كولر رفض ضم لاعبي الفريق أمام عاشور ومحمد عبدالمنعم للمنتخب الأولمبي”.

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ومن المقرر أن تنطلق أولمبياد باريس 26 يوليو المقبل حتى 11 أغسطس، حيث يقع المنتخب الاوليمبي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وجمهورية الدومنيكان وأوزباكستان.

ويعد المنتخب المصري أحد أنجح المنتخبات العربية والإفريقية على صعيد الأولمبياد، حيث سبق له المشاركة في 13 نسخة سابقة من الأولمبياد.