كولر: لا يوجد فريق بالعالم يلعب 20 مباراة في شهرين.. اللاعبين ليسوا ماكينات

ياسر رشاد - القاهرة - قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن ضغط المباريات أمر صعب، ويسبب الإجهاد للاعبين مضيفا أنه لم يرى فريقا في العالم يخوض 20 مباراة في شهرين سوى الأحمر.

أضاف كولر في تصريحات بعد المباراة إلى أن ضغط المباريات لا يمكن تحمله وأن اللاعبين ليسوا ماكينات ليتم استهلاكهم من خلال إقامة لقاء كل ٤٨ ساعة.

وتابع مدرب الأهلي أن هذا الأمر لا يحدث في أي مكان بالعالم أن يخوض فريق ٢٠ مباراة من أصل ٣٤ أسبوعاً بما يعادل حوالي ثلاثة أرباع الموسم خلال هذه الفترة القصيرة.

وواصل كولر إلى أنه يقوم بجهود كبيرة للتعامل مع هذا الأمر من خلال تدوير مشاركة اللاعبين، ولكن يبقى هناك إرهاق ذهني شديد يعاني منه الفريق ويتسبب في المستوى البدني الذي يراه الجميع.

وأردف المدرب السويسري: ما زال لدينا ١٥ مباراة متبقية ولدينا قائمة كبيرة من اللاعبين والجميع سوف يحصلون على الفرصة، وبسبب الإجهاد.

وفاز الأهلي على فاركو بهدفين لهدف مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في وصافة الدوري، بعد خوضه 20 مباراة.