تعليق مدرب فاركو بعد الخسارة أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو أن لاعبوه نفذو التعليمات المطلوبة رغم الضغط الذي يقع علينا موضحا أن الفريق يواجه سوء توفيق بسبب ضغط المباريات الأخيرة ذلك بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين لهدف في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد أحمد خطاب في المؤتمر الصحفي : "ألغاء مباراة الزمالك أمام الأهلي أعطى الأهلي فرصه للراحة، وأشكر اللاعبين على روحهم وتركيزهم خلال اللقاء ".

وأضاف: "قمنا بالتحضير بشكل جيد للمباراة ولكن الهدف الثاني جاء في توقيت صعب وغير مجريات اللقاء.

وأوضح مدرب فاركو: في بعض الاوقات قد ترى بأن الوضع صعب بمواجهة الأهلي والزمالك مرتين في وقت قصير ولكن مثل هذا المواجهات تعطي اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم.

وأردف: "دائما مواجهات الأهلي والزمالك صعبة، ولكن شخصية اللاعبين تغيرت وأصبحنا نحب تلك المواجهات الصعبة".

وأختتم: "خوض مباريات الأهلي والزمالك في وقت قصير شي إيجابي، ويعطي اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم، وسنحاول أن نعمل في المباريات المقبلة من أجل الفوز.

ويأتي فاركو في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ويملك في رصيده 25 نقطة بعد خوض 28 مباراة، حقق خلالهم 5 انتصارات، وتعادل في 10 مباريات وتلقى الهزيمة في

13 آخرين.